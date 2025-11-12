Українська правда
Прикордонники заявили, що Міндіч виїхав законно

Альона Кириченко — 12 листопада, 16:45
Зважаючи на широкий суспільний резонанс, Держприкордонслужба вийшла з заявою, в якій зазначила, що Тимур Міндіч перетнув кордон законно.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: У повідомленні зазначено, що Державна прикордонна служба України провела власне службове розслідування, аби встановити обставини перетину кордону.

"За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності", – заявляють прикордонники.

Окремо наголошується, що відносно Міндіча на той момент не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України.

Прикордонники також стверджують, що "не отримували від будь-якого правоохоронного органу доручень", якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону.

Нагадаємо: Зазвичай у ДПСУ на запити журналістів щодо перетину кордону певними особами відповідають про неможливість розголошення даних щодо третіх осіб.

Передісторія:

  • Зранку 10 листопада джерела "Української правди" повідомили, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.
  • Згодом джерела УП повідомили, що Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку.
  • Пізніше у НАБУ підтвердили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними антикорупційників, учасники розслідування вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
  • Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".
  • Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми УП.Чат повідомив, що Національне антикорупційне бюро вивчає обставини втечі з країни бізнесмена, співвласника студії "Квартал-95" Тимура Міндіча і вживатиме заходів, щоб повернути його в Україну.

