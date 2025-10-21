Україна збирається експортувати яловичину до Великої Британії

Україні стартував аудит у дистанційному форматі Департаментом навколишнього середовища, продовольства та сільських справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (DEFRA), спрямований на відкриття британського ринку для експорту української яловичини.

Про це інформує Держпродспоживслужба.

Повідомляється, що метою аудиту є оцінка української системи державного контролю за виробництвом, переробкою та експортом яловичини, зокрема дотримання вимог до здоров'я тварин, простежуваності продукції та її безпечності.

Звіт за результатами аудиту стане основою для подальших переговорів між компетентними органами України та Великої Британії щодо погодження ветеринарних сертифікатів і відкриє нові можливості для співпраці з іншими країнами, зазначає Держпродспоживслужба.

Нагадаємо:

Українські виробники у 2025 році отримали доступ до ринків 11 нових експортних напрямків для поставок 17 різних груп агротоварів.