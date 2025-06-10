Цьогоріч бізнес оштрафували на понад 192 тисяч гривень за порушення вимог до реклами алкоголю

Протягом першого кварталу 2025 року Держпродспоживслужба виявила численні порушення законодавства у сфері реклами алкогольних напоїв.

Про це повідомляє пресслужба установи.

Йдеться, що за результатами проведених перевірок суб’єктів господарювання оштрафували на загальну суму понад 192 тисячі гривень, з яких 117 тисяч гривень уже сплачено до державного бюджету.

В Держпродспоживслужбі нагадали, що в Україні заборонено:

Зовнішню рекламу алкоголю, включаючи білборди, лайтбокси тощо.

Трансляцію реклами на телебаченні та радіо в період з 6:00 до 23:00.

Орієнтацію реклами на неповнолітніх, використання дитячих персонажів, образів молодіжної культури або популяризацію вживання алкоголю серед молоді.

Рекламу алкоголю в друкованих медіа, окрім спеціалізованих профільних видань.

Стимулювання до вживання алкоголю, зображення вживання напоїв як елементу успіху, популярності або привабливості.

Нагадаємо:

Станом на початок травня Держпродспоживслужба виявила порушення антитютюнового законодавства в кафе та ресторанах у 29 випадках (або 80%) в результаті 36 позапланових перевірок у 2025 році.