Цьогоріч бізнес оштрафували на понад 192 тисяч гривень за порушення вимог до реклами алкоголю
Держпродспоживслужба
Протягом першого кварталу 2025 року Держпродспоживслужба виявила численні порушення законодавства у сфері реклами алкогольних напоїв.
Про це повідомляє пресслужба установи.
Йдеться, що за результатами проведених перевірок суб’єктів господарювання оштрафували на загальну суму понад 192 тисячі гривень, з яких 117 тисяч гривень уже сплачено до державного бюджету.
В Держпродспоживслужбі нагадали, що в Україні заборонено:
- Зовнішню рекламу алкоголю, включаючи білборди, лайтбокси тощо.
- Трансляцію реклами на телебаченні та радіо в період з 6:00 до 23:00.
- Орієнтацію реклами на неповнолітніх, використання дитячих персонажів, образів молодіжної культури або популяризацію вживання алкоголю серед молоді.
- Рекламу алкоголю в друкованих медіа, окрім спеціалізованих профільних видань.
- Стимулювання до вживання алкоголю, зображення вживання напоїв як елементу успіху, популярності або привабливості.
Нагадаємо:
Станом на початок травня Держпродспоживслужба виявила порушення антитютюнового законодавства в кафе та ресторанах у 29 випадках (або 80%) в результаті 36 позапланових перевірок у 2025 році.