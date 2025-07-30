Постачання російської нафти до Китаю стабільне попри погрози Трампа митами

Премії за нафту для постачання до Китаю, залишаються стабільними, оскільки покупці, які прагнуть задовольнити високий попит, ігнорують загрозу підвищення мит з боку США.

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок Трамп скоротив термін, протягом якого Москва повинна досягти прогресу в укладенні мирної угоди з Україною, або ж зіткнутися з вторинними митами в розмірі 100% протягом 10-12 днів.

Це встановило для Росії термін з 7 по 9 серпня, в той час як вантажі ESPO, що відвантажуються у вересні, вже торгуються.

Трейдери заявили, що торгівля російською нафтою продовжується як зазвичай.

Вони заявили, що незалежні нафтопереробні заводи в східній провінції Шаньдун дещо збільшили обсяги переробки нафти, оскільки маржа покращилася. Державні нафтові гіганти також працювали з вищими показниками цього місяця.

Unipec, торговельне підрозділ китайської державної компанії Sinopec купив 7-8 партій ESPO (російска марка нафти) з відвантаженням у серпні, повідомили минулого тижня торгові джерела, які зазначили, що це було збільшення.

Зниження експорту російської нафти Sokol, що видобувається на Сахаліні, в серпні через технічне обслуговування нафтового родовища також підтримало ціни на ESPO, повідомили трейдери. Більшість нафти Sokol експортується до Китаю, а решта — до Індії, як показали дані аналітичної компанії Kpler.