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Постачання російської нафти до Китаю стабільне попри погрози Трампа митами

Володимир Тунік-Фриз — 30 липня, 14:50
Постачання російської нафти до Китаю стабільне попри погрози Трампа митами
Getty Images

Премії за нафту для постачання до Китаю, залишаються стабільними, оскільки покупці, які прагнуть задовольнити високий попит, ігнорують загрозу підвищення мит з боку США.

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок Трамп скоротив термін, протягом якого Москва повинна досягти прогресу в укладенні мирної угоди з Україною, або ж зіткнутися з вторинними митами в розмірі 100% протягом 10-12 днів.

Це встановило для Росії термін з 7 по 9 серпня, в той час як вантажі ESPO, що відвантажуються у вересні, вже торгуються.

Трейдери заявили, що торгівля російською нафтою продовжується як зазвичай.

Вони заявили, що незалежні нафтопереробні заводи в східній провінції Шаньдун дещо збільшили обсяги переробки нафти, оскільки маржа покращилася. Державні нафтові гіганти також працювали з вищими показниками цього місяця.

Unipec, торговельне підрозділ китайської державної компанії Sinopec купив 7-8 партій ESPO (російска марка нафти) з відвантаженням у серпні, повідомили минулого тижня торгові джерела, які зазначили, що це було збільшення.

Зниження експорту російської нафти Sokol, що видобувається на Сахаліні, в серпні через технічне обслуговування нафтового родовища також підтримало ціни на ESPO, повідомили трейдери. Більшість нафти Sokol експортується до Китаю, а решта — до Індії, як показали дані аналітичної компанії Kpler.

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