Поставки российской нефти в Китай стабильны, несмотря на угрозы Трампа пошлинами

Премии за нефть для поставок в Китай, остаются стабильными, поскольку покупатели, стремящиеся удовлетворить высокий спрос, игнорируют угрозу повышения пошлин со стороны США.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник Трамп сократил срок, в течение которого Москва должна достичь прогресса в заключении мирного соглашения с Украиной, или же столкнуться с вторичными пошлинами в размере 100% в течение 10-12 дней.

Это установило для России срок с 7 по 9 августа, в то время как грузы ESPO, отгружаемые в сентябре, уже торгуются.

Трейдеры заявили, что торговля российской нефтью продолжается как обычно.

Они заявили, что независимые нефтеперерабатывающие заводы в восточной провинции Шаньдун несколько увеличили объемы переработки нефти, поскольку маржа улучшилась. Государственные нефтяные гиганты также работали с более высокими показателями в этом месяце.

Unipec, торговое подразделение китайской государственной компании Sinopec купил 7-8 партий ESPO (российская марка нефти) с отгрузкой в августе, сообщили на прошлой неделе торговые источники, которые отметили, что это было увеличение.

Снижение экспорта российской нефти Sokol, добываемой на Сахалине, в августе из-за технического обслуживания нефтяного месторождения также поддержало цены на ESPO, сообщили трейдеры. Большинство нефти Sokol экспортируется в Китай, а остальное - в Индию, как показали данные аналитической компании Kpler.