Польша хочет закрыть лазейку для российского автогаза: его доля выросла втрое

На польском рынке автогаза остается острой проблема импорта дешевого российского бутана, который продолжает влиять на цены и конкурентные условия.

Об этом заявил Бартош Квятковский из Польской ассоциации сжиженного газа (POGP) во время конференции Petroleum Ukraine. Warsaw'25, сообщает enkorr.

Он напомнил, что несмотря на эмбарго на российский LPG, чистый бутан остался вне ограничений, из-за чего его импорт в Польшу вырос втрое.

"Доля бутана выросла с 7% до 20%, и это видно из данных первого квартала", - отметил Квятковский.

По его словам, объем поставок бутана из России достиг рекордных 37 тыс. тонн в марте против 8 тыс. годом ранее.

Квятковский очертил возможные пути решения ситуации. Один из вариантов - расширить эмбарго на российский бутан на уровне всего Евросоюза.

Впрочем, он признает, что это практически нереально из-за сопротивления отдельных стран-членов, в частности Венгрии и Словакии.

Другим вариантом, как он считает, является введение специальных пошлин на импорт бутана для энергетических нужд. Это решение требует лишь большинства голосов в Совете ЕС, но требует сложных переговоров и политической воли.

"Третий вариант предусматривает запрет смешивания импортируемого бутана внутри Польши на национальном уровне. Такой шаг может ограничить использование дешевого ресурса, но не исключает возможности обхода через соседние страны", - говорит представитель POGP.

Сейчас, по его словам, польская таможня уже усилила контроль за происхождением такого топлива: в апреле и мае были возвращены партии бутана, произведенные на трех российских НПЗ, которые подпали под санкции ЕС.

Однако эксперт предупреждает, что это лишь временное решение - российский бутан до сих пор может попадать на польский рынок через третьи страны и реализовываться как "европейский" продукт.