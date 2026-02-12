Українська правда
У низці областей країни запровадили екстрені відключення світла

Володимир Тунік-Фриз — 12 лютого, 09:21
Фото: Олександр Чекменьов

Після масованої атаки ворога на енергоінфраструктуру України, у деяких областях країни запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомляють пресслуджба ДТЕК та місцевих обленерго.

Аварійні відключення, зокрема, запровадили на Харківщині, Дніпропетровщині та Сумщині.

У деяких інших регіонах посилили графіки погодинних відключень світла.

Нагадаємо:

Після масованої атаки ворога на Київ 12 лютого, ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла.

Росіяни в ніч з 11 на 12 лютого атакував велику підстанцію в Одеській області.

