У низці областей країни запровадили екстрені відключення світла

Після масованої атаки ворога на енергоінфраструктуру України, у деяких областях країни запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомляють пресслуджба ДТЕК та місцевих обленерго.

Аварійні відключення, зокрема, запровадили на Харківщині, Дніпропетровщині та Сумщині.

У деяких інших регіонах посилили графіки погодинних відключень світла.

Нагадаємо:

Після масованої атаки ворога на Київ 12 лютого, ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла.

Росіяни в ніч з 11 на 12 лютого атакував велику підстанцію в Одеській області.