У низці областей країни запровадили екстрені відключення світла
Фото: Олександр Чекменьов
Після масованої атаки ворога на енергоінфраструктуру України, у деяких областях країни запровадили аварійні відключення світла.
Про це повідомляють пресслуджба ДТЕК та місцевих обленерго.
Аварійні відключення, зокрема, запровадили на Харківщині, Дніпропетровщині та Сумщині.
У деяких інших регіонах посилили графіки погодинних відключень світла.
Нагадаємо:
Після масованої атаки ворога на Київ 12 лютого, ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла.
Росіяни в ніч з 11 на 12 лютого атакував велику підстанцію в Одеській області.