У Києві світло повернули 24 тисячам абонентам

У Києві частково повернули світло після обстрілів

Енергетики повернули світло для 25 000 родин після обстрілів росіян.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Водночас ще понад 100 тисяч родин залишаються без світла.

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Роботи тривають цілодобово.

Нагадаємо:

В Києві 107 000 родин тимчасово залишились без електропостачання після масованої атаки вночі проти 12 лютого.

Після масованої атаки ворога на Київ 12 лютого, ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла.

Росіяни в ніч з 11 на 12 лютого атакував велику підстанцію в Одеській області.