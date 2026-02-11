Українська правда
Україна не отримала відповідь від Росії щодо енергетичного перемир’я – Зеленський

Віктор Волокіта — 11 лютого, 20:44
Україна так і не отримала відповідь від Російської Федерації щодо енергетичного перемир'я, а ракетні атаки свідчать про те, що росіяни не готові до нього.

Про це сказав президент Володимир Зеленський журналістам в середу.

"Щодо енергетичного перемир'я відповіді від росіян ми не отримали, а напевно навпаки, треба сказати, ми отримали відповідь у виді дронів та ракетних атак.

Тому це говорить про те, що вони до енергетичного перемир'я, яке запропонувала в Абу-Дабі американська сторона, не готові. Поки що", - розповів Зеленський.

Нагадаємо:

Під час переговорів в Абу-Дабі 4–5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації обговорили низку невирішених питань, зокрема методи упровадження перемирʼя та моніторинг припинення воєнних дій.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що американські та українські перемовники також обговорили можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.

Також, за даними Reuters, на переговорах продовжують залишатися невирішеними два ключові питання – щодо Донбасу та Запорізької АЕС.

