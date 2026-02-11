Українська правда
Шмигаль: На закритому засіданні обговорили посилення захисту енергообʼєктів Києва

Віктор Волокіта — 11 лютого, 21:18
На закритому засіданні урядового енергетичного штабу 11 лютого були обговорені з військовими питання посилення активної протиповітряної оборони Києва, зокрема, енергообʼєктів.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Більшість інформації не публічна. У контексті можливих подальших атак Росії.

Визначили та пріоритезували й інші об'єкти критичної інфраструктури, які потребують захисту.

Скоординувалися з міністерствами, міською владою, енергетиками. Всі отримали відповідні завдання", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо:

Україна так і не отримала відповідь від Російської Федерації щодо енергетичного перемир'я, а ракетні атаки свідчать про те, що росіяни не готові до нього.

