Шмигаль: На закритому засіданні обговорили посилення захисту енергообʼєктів Києва
Телеграм Дениса Шмигаля
На закритому засіданні урядового енергетичного штабу 11 лютого були обговорені з військовими питання посилення активної протиповітряної оборони Києва, зокрема, енергообʼєктів.
Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.
"Більшість інформації не публічна. У контексті можливих подальших атак Росії.
Визначили та пріоритезували й інші об'єкти критичної інфраструктури, які потребують захисту.
Скоординувалися з міністерствами, міською владою, енергетиками. Всі отримали відповідні завдання", - повідомив Шмигаль.
Нагадаємо:
Україна так і не отримала відповідь від Російської Федерації щодо енергетичного перемир'я, а ракетні атаки свідчать про те, що росіяни не готові до нього.