Ворог вчергове атакував енергетичний обʼєкт на Одещині

Росіяни в ніч з 11 на 12 лютого атакував велику підстанцію в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Це вже 31-ша підстанція ДТЕК в Одеській області, яку пошкодив ворог.

"Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", – повідомляє пресслужба ДТЕК.

Наразі енергетики розбирають завали та працюють над заживленням критичної інфраструктури.

Нагадаємо:

Після масованої атаки ворога на Київ 12 лютого, ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла.