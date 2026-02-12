Ворог вчергове атакував енергетичний обʼєкт на Одещині
Ілюстративне фото
Getty Images
Росіяни в ніч з 11 на 12 лютого атакував велику підстанцію в Одеській області.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Це вже 31-ша підстанція ДТЕК в Одеській області, яку пошкодив ворог.
"Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", – повідомляє пресслужба ДТЕК.
Наразі енергетики розбирають завали та працюють над заживленням критичної інфраструктури.
Нагадаємо:
Після масованої атаки ворога на Київ 12 лютого, ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла.