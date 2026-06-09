До кінця року програма "СвітлоДІМ" охопить ще 3600 будинків – Свириденко

Завдяки держпрограмі "СвітлоДІМ" у понад 2000 будинках працюватимуть ліфти та буде гаряча вода навіть у разі відключень електроенергії, до кінця року програмою буде охоплено 3600 будинків.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Завдяки програмі "СвітлоДІМ" співвласники багатоквартирних будинків і надалі можуть отримувати державну допомогу — від 100 до 300 тисяч гривень, зазначила вона.

Це кошти на придбання обладнання для безперебійного освітлення, водо- і теплопостачання, підтримання зв'язку, роботи ліфтів та систем безпеки під час тривалих відключень електроенергії.

"Розраховуємо, що до кінця року програмою буде охоплено 3600 будинків. Працюємо над залученням додаткового фінансування та її подальшим розширенням", – написала Свириденко у Телеграм.

У Міністерстві розвитку громад та територій уточнили, що за чотири місяці роботи програми вже понад 2000 будинків уже отримали фінансування на майже 515 млн грн. Після розширення програми на Харківщину понад 200 будинків у Харкові та області вже отримали підтримку.

Подано ще понад 3 600 заявок. Наразі в програмі залишається доступним ресурс у розмірі 285,2 млн грн.

Нагадаємо:

Сімнадцять програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців, уряд посилить взаємодію з громадами та продовжить ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими.

Програма почала діяти наприкінці січня. Заявку на фінансування енергонезалежності будинків можуть подати ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи та управителі багатоквартирних будинків на сайті "СвітлоДому" або через "Дію".