"Руйнування значні": ворог пошкодив енергооб'єкт ДТЕК на Одещині

Зранку 21 січня під час обстрілу ворог значно пошкодив енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області.

Про це інформує ДТЕК Одеські електромережі.

"Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бригади розпочали аварійно-відновлювальні роботи після дозволу від рятувальників та військових. Фахівці виконують огляд обладнання, розбирають завали, потім беруться до ремонтів.

Нагадаємо:

Вночі проти 19 січня ворог значно пошкодив енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. Через обстріли без електропостачання залишалися 30,8 тис. родин.