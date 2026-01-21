"Руйнування значні": ворог пошкодив енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
ДТЕК Одеські електромережі
Зранку 21 січня під час обстрілу ворог значно пошкодив енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області.
Про це інформує ДТЕК Одеські електромережі.
"Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бригади розпочали аварійно-відновлювальні роботи після дозволу від рятувальників та військових. Фахівці виконують огляд обладнання, розбирають завали, потім беруться до ремонтів.
Нагадаємо:
Вночі проти 19 січня ворог значно пошкодив енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі. Через обстріли без електропостачання залишалися 30,8 тис. родин.