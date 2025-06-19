Внаслідок російської атаки загинув працівник "Херсонобленерго"

Внаслідок російської атаки під час виконання службових обов’язків загинув працівник "Херсонобленерго".

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Під час виконання службових обов’язків на Херсонщині, внаслідок ворожої атаки безпілотника загинув працівник енергетичної галузі — 38-річний Олексій Бевза, електрослюсар служби підстанцій", – поінформували у відомстві.

Зазначається, що Олексій виконував відновлювальні роботи після попереднього обстрілу. У нього залишилися дружина і донька.

Нагадаємо:

17 червня Росія атакувала підрозділ ДТЕК в Дніпропетровській області, двох енергетиків поранено.