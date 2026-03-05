Країни Перської затоки чекає скорочення видобуток нафти через блокаду Ормузу

Найбільші нафтовидобувні країни Перської затоки опинилися в гонці з часом, щоб відновити експорт до того, як їхні сховища заповняться. За оцінкою, Саудівська Аравія може мати лише близько двох тижнів, перш ніж їй доведеться скорочувати видобуток.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

У вівторок Ірак став першим великим експортером, який почав зменшувати видобуток, оголосивши, що згортає виробництво на трьох найбільших нафтових родовищах.

У найближчі дні в регіоні можуть зупинятися й інші родовища, що прибере з ринку мільйони барелів сирої нафти, якщо енергопостачання через Ормузьку протоку не відновиться.

Один із високопосадових трейдерів оцінює, що втрата видобутку в Іраку вже перевищує 2 млн барелів на добу, а ще 1,5 млн барелів на добу можуть опинитися під ризиком "протягом наступних одного-двох днів".

Він додав, що ще 1,5 млн барелів на добу можуть бути втрачені з Кувейту впродовж наступних трьох днів. "Кувейт — наступний, за ким треба стежити: вони дуже скоро підуть униз, у них та сама логістична ситуація".

"Після цього, по суті, йдеться про ОАЕ протягом наступних п'яти днів, а потім, коли минає 15 днів або більше, починаєш втрачати частину саудівського видобутку", — додав трейдер.

Масові зупинки видобутку, ймовірно, спричинять новий стрибок цін на нафту, які різко зросли після початку бойових дій на вихідних, але поки що не підтвердили прогнозів про значно вище зростання — до 100 доларів і більше.

Аналітики JPMorgan оцінюють, що "вікно" до вимушених зупинок через нестачу сховищ дещо довше, але попереджають, що вже до неділі з ринку може зникнути понад 3 млн барелів на добу. Якщо конфлікт триватиме два з половиною тижні, втрати можуть зрости майже до 5 млн барелів на добу.

Нагадаємо:

J.P. Morgan оцінює, що постачання сирої нафти з Іраку та Кувейту буде зупинено протягом кількох днів, якщо Ормузька протока залишатиметься закритою.