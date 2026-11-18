Росія у жовтні імпортувала морем рекордні 390 тисяч тонн бензину після українських ударів, які пошкодили нафтопереробні заводи та скоротили виробничі потужності.

Про це пише Financial Times.

Росія почала імпортувати бензин морем у липні. Вантажі надходили до північних портів на Балтійському та Білому морях, щоб уникнути українських дронових атак у Чорному морі.

Серед постачальників – Марокко, Туреччина, Індія та Єгипет.

Окремо Росія з липня отримала понад 600 тисяч тонн бензину з Білорусі, за оцінками аналітичного центру Beroc. Це змусило Мінськ перенаправити постачання з інших експортних ринків і завантажити свої НПЗ майже на повну потужність.

При цьому білоруські заводи та індійський НПЗ "Вадінар", через який надходили всі індійські поставки бензину до РФ, переважно переробляють російську нафту.

За словами аналітика Kpler Суміта Рітолії, імпорт перестає бути лише тимчасовим способом подолання локальних дефіцитів і стає дедалі важливішою складовою забезпечення російського ринку бензином.

Щоб утримати внутрішній ринок забезпеченим, російська влада також пом'якшила вимоги до якості пального, дозволивши бензин нижчого класу, та продовжила експортні обмеження.

Аналітик Finam Сергій Кауфман оцінює виробництво бензину в Росії на 13-18% нижче за рівень початку 2026 року.

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Нагадаємо:

18 листопада Reuters повідомило про скорочення добових обсягів нафтопереробки в Росії приблизно на 45% порівняно з кінцем жовтня. Українські атаки порушили або зупинили роботу 15 із 35 найбільших російських НПЗ.