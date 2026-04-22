В "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення світла 23 квітня

У четвер, 23 квітня, в Україні не планують застосовувати графіки відключення світла для населення.

Про це повідомили в компанії.

Крім того, обмеження потужності для промислових споживачів також не передбачається.

"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години - з 18:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок дронових та артилерійських ударів по енергооб'єктах – на ранок є нові знеструмлення у Сумській області та ще трьох областях.