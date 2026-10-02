Нафта відреагувала на те, що Європа відкриє резерви дизелю

Ціни на нафту знизилися приблизно на 2 долари після того, як європейські лідери погодилися вивільнити дизель із резервів на прохання президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Під час торгів у п'ятницю, 2 жовтня, ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,80 долара, або 1,76%, до 100,50 долара за барель. Американська WTI втратила 2,02 долара, або 2,18%, опустившись до 90,85 долара.

Від початку тижня на момент наведених котирувань Brent втратила близько 2,84%, а WTI — 1,54%.

Країни ЄС погодили французьку пропозицію щодо вивільнення додаткових запасів дизелю, повідомило агентству джерело, обізнане з обговоренням. Мета — знизити ціни та зменшити потребу Європи в імпорті пального зі США.

Трамп у Truth Social заявив, що Європа погодилася вивільнити значний обсяг дизелю. Раніше він говорив, що розглядає заборону американського експорту цього пального.

За оцінкою аналітика Price Futures Group Філа Флінна, Європа була б серед регіонів, які найбільше постраждали б від такої заборони.

Нагадаємо:

Країни G7 заявили, що збережуть санкції проти Росії, а високі ціни на пальне стримуватимуть за допомогою стратегічних резервів.