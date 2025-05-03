Ціни підуть вниз: ОПЕК+ погодить збільшення видобутку нафти – Reuters
Вісім країн ОПЕК+ на зустрічі в суботу 3 травня, швидше за все, погодять подальше прискорене збільшення видобутку нафти в червні.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Чотири джерела повідомили, що в червні, швидше за все, буде схвалено підвищення видобутку, аналогічне тому, що було узгоджено в травні.
Ціни на нафту впали більш ніж на 1% в п'ятницю, оскільки трейдери готувалися до збільшення пропозиції з боку ОПЕК+
Минулого місяця вісім країн збільшили видобуток нафти в травні на 411 000 барелів на добу більше, ніж планувалося, і це рішення, разом з торговельними тарифами США, допомогло знизити ціни на нафту нижче 60 доларів за барель до чотирирічного мінімуму.
Офіційні особи Саудівської Аравії, фактичного лідера ОПЕК+, поінформували союзників і представників галузі про те, що вони не бажають підтримувати нафтові ринки подальшим скороченням поставок.
Ер-Ріяд розгніваний тим, що Казахстан та Ірак видобувають нафту понад заплановані обсяги в рамках ОПЕК+.
Група планує провести повноцінну міністерську зустріч 28 травня.