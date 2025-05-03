Ціни підуть вниз: ОПЕК+ погодить збільшення видобутку нафти – Reuters

Восемь стран ОПЕК+ на встрече в субботу 3 мая, скорее всего, согласуют дальнейшее ускоренное увеличение добычи нефти в июне.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Четыре источника сообщили, что в июне, скорее всего, будет одобрено повышение добычи, аналогичное тому, что было согласовано в мае.

Цены на нефть упали более чем на 1% в пятницу, поскольку трейдеры готовились к увеличению предложения со стороны ОПЕК+

В прошлом месяце восемь стран увеличили добычу нефти в мае на 411 000 баррелей в сутки больше, чем планировалось, и это решение, вместе с торговыми тарифами США, помогло снизить цены на нефть ниже 60 долларов за баррель до четырехлетнего минимума.

Официальные лица Саудовской Аравии, фактического лидера ОПЕК+, проинформировали союзников и представителей отрасли о том, что они не желают поддерживать нефтяные рынки дальнейшим сокращением поставок.

Эр-Рияд разгневан тем, что Казахстан и Ирак добывают нефть сверх запланированных объемов в рамках ОПЕК+.

Группа планирует провести полноценную министерскую встречу 28 мая.