Ціни підуть вниз: ОПЕК+ погодить збільшення видобутку нафти – Reuters
Восемь стран ОПЕК+ на встрече в субботу 3 мая, скорее всего, согласуют дальнейшее ускоренное увеличение добычи нефти в июне.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Четыре источника сообщили, что в июне, скорее всего, будет одобрено повышение добычи, аналогичное тому, что было согласовано в мае.
Цены на нефть упали более чем на 1% в пятницу, поскольку трейдеры готовились к увеличению предложения со стороны ОПЕК+
В прошлом месяце восемь стран увеличили добычу нефти в мае на 411 000 баррелей в сутки больше, чем планировалось, и это решение, вместе с торговыми тарифами США, помогло снизить цены на нефть ниже 60 долларов за баррель до четырехлетнего минимума.
Официальные лица Саудовской Аравии, фактического лидера ОПЕК+, проинформировали союзников и представителей отрасли о том, что они не желают поддерживать нефтяные рынки дальнейшим сокращением поставок.
Эр-Рияд разгневан тем, что Казахстан и Ирак добывают нефть сверх запланированных объемов в рамках ОПЕК+.
Группа планирует провести полноценную министерскую встречу 28 мая.