ОПЕК+ планирует еще больше ускорить увеличение добычи нефти и может отказаться от добровольного сокращения добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца октября, если члены организации не улучшат соблюдение своих производственных квот.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

ОПЕК+ вероятно согласует увеличение выпуска до 411 000 баррелей в сутки в июле.

Группа, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти и союзники, такие как Россия, согласовала в субботу еще одно значительное увеличение добычи в июне, в результате чего общий объем добычи, который она планирует выпустить в апреле, мае и июне, достигнет почти 1 млн баррелей в сутки.

По словам источников, группа, скорее всего, одобрит ускоренное повышение цен на август, сентябрь и октябрь, с идеей сворачивания оставшейся значительной части добровольных сокращений, если Ирак, Казахстан и другие страны, которые не соблюдают требования по добыче, не улучшат соблюдение требований и не осуществят компенсационные сокращения.

Если соблюдение требований не улучшится, то сокращения добычи будут свернуты до ноября, таким образом цены пойдут вниз.

ОПЕК+ все еще сокращает добычу почти на 5 млн баррелей в сутки, и многие из этих сокращений останутся в силе до конца 2026 года.