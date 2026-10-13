Заправитися й сховатися: OKKO обладнає 120 АЗК бетонними укриттями

Мережа OKKO планує до кінця жовтня встановити бетонні захисні споруди на 120 автозаправних комплексах — наразі ними обладнали понад 75 АЗК.

Про це компанія повідомила у пресрелізі, наданому "Економічній правді".

Споруди призначені для захисту працівників і клієнтів. Їхня вага може сягати 40 тонн, товщина стін становить 30 сантиметрів. Конструкції посилені потрійним перехресним армуванням і зовнішніми контрфорсами. За даними OKKO, усі споруди сертифіковані.

ОККО

Паралельно мережа встановлює антидронові сітки, захист паливороздавальних колонок від FPV-дронів, габіони з піском та бронеплівку на вікнах.

Компанія також долучилася до Єдиної системи оперативного оповіщення про загрози. Вона має допомагати працівникам швидше отримувати попередження про небезпеку, зупиняти роботу та переходити в безпечне місце.

За оцінкою OKKO, її втрати від російських атак із початку повномасштабного вторгнення перевищили 150 млн доларів. Під удари потрапили понад 80 АЗК та понад десять нафтобаз — власних і тих, де компанія зберігала пальне.

Нагадаємо:

"Укрнафта" також почала встановлювати на заправках габіони з піском для захисту від атак. Компанія повідомляла Reuters, що обладнала мережу резервними дизельними генераторами та законтрактувала імпорт пального для запобігання перебоям із постачанням узимку.