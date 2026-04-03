У березні ціна на електроенергію для бізнесу "на добу наперед" знизилась на 26%

Середньозважена ціна ринку "на добу наперед" в Україні у березні склала 7359 грн/МВт*год, що на 26% менше за показник лютого.

Про це пише "ExPro".

У березні споживання електроенергії знизилось внаслідок потепління і збільшення тривалості світлового дня.

Разом з цим, виробництво електроенергії збільшилось, зокрема на сонячних електростанціях (через зростання тривалості світлового дня та рівня інсоляції) та на гідроелектростанціях (через паводок).

"Через зменшення попиту і збільшення пропозиції в більшості періодів мало місце перевищення пропозиції над попитом і попит задовольнявся за рахунок більш дешевих пропозицій виробників та імпортерів, що обумовило зниження цін на ринку", – зазначив у коментарі "ExPro" президент ГО "Перша енергетична рада" Олександр Рогозін.

За його словами, найближчі три місяця зазначені фактори зберігатимуться, що сприятиме низьким цінам на ринку. Які саме будуть ціни – залежить від тих саме факторів: рівня температури, інсоляції, водності Дніпра та Дністра, а також, на жаль, від можливих атак з боку Росії на об'єкти електроенергетики.

У зв'язку з виведенням в ремонт енергоблоків електростанцій та зниженням водності з червня загальна пропозиція на ринку зменшиться, що має призвести до збільшення обсягів імпорту, зростання цін на ринку та можливого застосування графіків відключень.

У разі спекотної погоди споживання (попит) зростатиме, що посилить зазначені ефекти.

На початку березня середньозважена ціна на електроенергію на ринку "на добу наперед" досягла цьогорічного мінімуму – до 4816 грн/МВт-год.

Україна у березні 2026 року скоротила імпорт електроенергії на 25% - до 942 тис. МВт-год.

Україна у лютому 2026 року знову досягла рекордних обсягів імпорту електроенергії – 1,26 млн МВт-год, і у порівнянні з січнем 2026 року імпортовані за місяць обсяги зросли на 41%.

Раніше НКРЕКП тимчасово підвищила прайс-кепи (цінові обмеження) на короткострокових сегментах ринку електроенергії з 17 січня 2026 року.