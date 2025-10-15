Новини 15 жовтня: екстрені відключення продовжуються

Про перейменування копійки: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не підтримує прийняття законопроєкту, яким передбачено зміна назви розмінної монети "копійка" на історичну українську назву "шаг".

Про обстріли: За останні 7 днів Росія тричі масовано атакувала газову інфраструктуру групи "Нафтогаз".

Про ексміністра Пивоварського: Вищий антикорупційний суд України закрив справу ексочільника Мінінфраструктури Андрія Пивоварського. Його звинувачували у тому, що він дозволив приватним компаніям отримувати половину ставки корабельного збору у морському порту.

Про ексвласника "Ельдорадо": Власниця нерухомості на Київщині звинувачує підсанкційного бізнесмена Віктора Поліщука у тиску, рейдерських діях та незаконному заволодінні землею поруч зі своєю ділянкою.

Про держборг: Міжнародний валютний фонд у своєму довгостроковому прогнозі від жовтня 2025 році очікує, що державний борг України перевищить 110% від Валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2026 році.

Про прогноз Світового банку: Світовий банк знизив прогноз зростання Валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2026 році на понад 3%.

Про блекаути: У більшості регіонів країни запровадили екстрені відключення світла

Ексклюзиви ЕП:

Продавай націоналізоване. Уряд приватизує два державні банки

Уряд почав підготовку до приватизації двох державних банків. Хто може їх придбати і скільки грошей отримає держава?