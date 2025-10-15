"Шаг" назад: проти зміни назви "копійка" виступив фінансовий регулятор

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не підтримує прийняття законопроєкту, яким передбачено зміна назви розмінної монети "копійка" на історичну українську назву "шаг".

Про це йдеться в постанові НКЦПФР від 14 жовтня 2025 року.

"Реалізація запропонованої законопроєктом зміни назви розмінної монети України призведе до необхідності внесення змін до багатьох інформаційнокомунікаційних систем професійних учасників ринків капіталу, в тому числі Центрального депозитарію цінних паперів, та осіб, які провадять діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, а також до реєстрів, ведення яких здійснюється комісією, у зв'язку з необхідністю зміни назви грошової одиниці номінальної вартості цінних паперів.

Крім того, виникне необхідність переоформлення емітентами цінних паперів глобальних сертифікатів та свідоцтв про випуски цінних паперів, в яких зазначається інформація про номінальну вартість цінних паперів", – вказано в супровідних документах до постанови.

Все вищеописане, на думку керівництва НКЦПФР, потребуватиме витрат фінансових ресурсів та часу, що "призведе до негативного сприйняття цієї законодавчої ініціативи з боку учасників ринків капіталу". Окремо наголошується на тому, що фінансування з держбюджету на реалізацію зазначених кроків законопроєктом не передбачено.

"У період воєнного стану запропоновані законопроєктом законодавчі зміни не є першочерговими та нагальними, а також відволікатимуть зусилля та ресурси учасників ринку від головної мети – найшвидшого наближення нашої перемоги. Такі законодавчі пропозиції не мають економічного обґрунтування та доцільності, а є лише відволіканням ресурсів держави від потреб безпеки та захисту держави від країни-агресора", – пояснюється в документі.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року Національний банк ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". Через місяць голова НБУ Андрій Пишний направив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку відповідний законопроєкт з проханням ініціювати його внесення на розгляд парламенту.

Стефанчук зареєстрував законопроєкт 1 жовтня 2025 року. Проти вказаної в ньому норми щодо зміни назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" і виступила НКЦПФР.

У квітні 2025 року Пишний повідомив, що перехід з "копійок" на "шаги" не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету. Ймовірно, мова йшла про фізичне виготовлення відповідних монет.

У скільки обійдуться описані НКЦПФР втрати для бюджету – невідомо.

