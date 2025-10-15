Українська правда
У більшості регіонів країни запровадили екстрені відключення світла

Володимир Тунік-Фриз — 15 жовтня, 18:06
В Україні запровадили нові екстрені відключення
На Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та у місті Київ запровадили екстрені відключення світла.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

"За командою Укренерго у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській області застосовані екстрені відключення", – йдеться у повідомленні.

Аварійні відключення також запровадили у Львівській області.

У Міненерго зазначили, що аварійні відключення діють у всіх регіонах країни окрім Донецької та Чернігівської областей.

На Чернігівщині обленерго наразі застосовує три черги погодинних відключень.

Нагадаємо:

15 жовтня, внаслідок нових російських атак частина споживачів у кількох областях залишалась без електроенергії, а споживання зросло на 4%.

