Ексвласника "Ельдорадо" Поліщука звинувачують у привласненні державної землі

Власниця нерухомості на Київщині звинувачує підсанкційного бізнесмена Віктора Поліщука у тиску, рейдерських діях та незаконному заволодінні землею поруч зі своєю ділянкою.

Про це йдеться у листі власниці садового будинку та земельних ділянок у садовому товаристві "ЯВІР" у селі Шпитьки Бучанського району Київської області Інни Синиці на адресу Економічної правди.

Вона стверджує, що стала жертвою "фактичних рейдерських та протиправних дій" з боку Віктора Поліщука – бізнесмена, відомого як ексвласник ТРЦ "Гулівер", мережі "Ельдорадо", банку "Михайлівський", який знаходиться під санкціями РНБО з листопада 2025 року.

За словами Синиці, систематичний тиск розпочався після того, як вона викрила спроби Поліщука та його підконтрольних осіб заволодіти державними та комунальними земельними ділянками поруч із її майном. Синиця стверджує, що бізнесмен намагається примусити її до продажу домоволодіння за безцінь. Методи тиску включають:

блокування доступу: встановлення 3-метрового паркану на колишній тротуарній зоні (яка, за її даними, була незаконно оформлена на дружину Поліщука – Лілію Різву), що повністю унеможливило проїзд та прохід до будинку;

відключення комунікацій: будинок заявниці був відключений від електро- та водопостачання;

використання охорони: заявниця вказує на працевлаштування охоронців Поліщука до Державної служби охорони, аби уникнути їх мобілізації до ЗСУ, при цьому вони продовжують "захищати" його інтереси на території товариства.

Звернення розкриває ймовірну схему незаконного заволодіння особливо цінними земельними ділянками, що раніше належали державі. За даними заявниці, Поліщук використовує керівницю відділу продажів його будівельних компаній Олесю Шатковську як підставну особу. Вона використала підроблений державний акт на право власності для зміни кадастрового номера ділянки та виготовила технічну документацію.

За словами Синиці, за цими фактами СБУ відкрило кримінальне провадження щодо незаконного привласнення земель комунальної та державної власності. Попри наявність арештів на ділянки, заявниця стверджує, що на них вже розпочато підготовчі будівельні роботи.

Водночас заявниця заявляє про "максимальну бездіяльність" та "корупційні мотиви" в роботі місцевих правоохоронних органів.

ЕП звернулася до пресслужби компанії-забудовника Alliance novobud, що належить Поліщуку, з проханням сконтактувати з ним або його помічниками, але там проігнорували повідомлення.

