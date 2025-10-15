ВАКС закрив справу ексміністра інфраструктури Пивоварського

Вищий антикорупційний суд України закрив справу ексочільника Мінінфраструктури Андрія Пивоварського. Його звинувачували у тому, що він дозволив приватним компаніям отримувати половину ставки корабельного збору у морському порту.

Про це колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський написав у Facebook

"Вищий антикорупційний суд закрив мою справу за термінами давності. Арешти з майна зняли", – написав він.

НАБУ повідомило про підозру Пивоварському ще у лютому 2023 року. Пізніше ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн.

За версією сторони обвинувачення, у 2015 році міністр спільно зі своїм першим заступником Володимиром Шульмейстером, який також був головою тарифної ради Міністерства інфраструктури, видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний".

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі стверджували, що цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту "Південний" є держвласністю та перебуває у користуванні "АМПУ" і право на збори належить виключно держпідприємству.

САП стверджувала, що ДП "АМПУ" було завдано понад 49,63 млн доларів збитків.

"Як встановлено самим слідчим органом, всі гроші, крім сплачених з них податків, перебувають на спец рахунках компаній групи "ТІС". Згідно законодатсва України їх неможливо використати на будь які інші цілі, ніж: "днопоглиблення в порту, покращення інфраструктури порту …", – зазначав Пивоварський раніше.

Нагадаємо:

24 липня 2024 року справу ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, якого обвинувачують у зловживанні владою, передали до суду.

Суд прийняв до розгляду позов Адміністрації морських портів України на майже 50 млн доларів проти ексочільника Мінінфраструктури Андрія Пивоварського та його колишнього заступника Володимира Шульмейстра і групи компаній ТІС.