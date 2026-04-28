Німеччина шукає нафту через Польщу після втрати казахстанських поставок через РФ

Німеччина веде переговори з урядом Польщі про транзит додаткових обсягів нафти для нафтопереробного заводу поблизу Берліна, який ось-ось припинить отримувати постачання з Казахстану.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Казахстан постачає нафту на завод Schwedt через російський нафтопровід "Дружба" з 2023 року, коли Європа майже повністю зупинила імпорт російської нафти після війни в Україні. Росія з наступного місяця припиняє дію цієї домовленості, змушуючи Казахстан перенаправляти ці обсяги.

Втрата казахстанських поставок не "поставить під загрозу безпеку постачання нафтопродуктів у Німеччині, навіть якщо НПЗ PCK Schwedt працюватиме зі зниженою потужністю", заявив речник Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини.

Це рішення залишає Schwedt, який забезпечує Берлін авіаційним та іншим транспортним паливом, у пошуку альтернативних поставок у момент, коли нафтопереробники по всій Європі намагаються замістити близькосхідні сорти, що більше не надходять у європейські порти через війну з Іраном.

Чехія, яка імпортує пальне з Німеччини, заявила, що розглядає резервні заходи на випадок збоїв у роботі Schwedt.

Нагадаємо:

21 квітня стало відомо, що Росія планує зупинити транзит нафти з Казахстану до Німеччини через трубопровід "Дружба" з 1 травня.