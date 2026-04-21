Росія хоче зупинити транзит казахстанської нафти до Німеччини через "Дружбу" – Reuters

РФ хоче зупинити транзит казахстанської нафти до Німеччини через "Дружбу"

Росія планує зупинити транзит нафти з Казахстану до Німеччини через трубопровід "Дружба" з 1 травня.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, скоригований графік експорту нафти надіслано до Казахстану та Німеччини.

Йдеться про постачання казахстанської нафти північною гілкою трубопроводу, яка проходить через Польщу.

Головним отримувачем цієї сировини є нафтопереробний завод PCK у місті Шведт – один із найбільших у Німеччині. Підприємство перейшло на казахстанську нафту після відмови Берліна від імпорту російської сировини.

Казахстан постачає нафту на цей НПЗ з 2023 року. Водночас поставки неодноразово переривалися через атаки дронів на російську інфраструктуру нафтопроводу.

Польський оператор нафтопроводів PERN заявив про готовність забезпечити альтернативні поставки нафти для неросійських акціонерів PCK через порт Гданська.

Експорт нафти з Казахстану до Німеччини через російський трубопровід "Дружба" у 2025 році становив близько 43 000 барелів на добу, що на 44% більше, ніж у 2024 році.

Нагадаємо:

Росія розраховує упродовж кількох років продавати природний газ Китаю за ціною, яка приблизно на третину нижча за європейську, тож переорієнтація на Азію не змогла повністю компенсувати втрату більшості західних ринків країни.