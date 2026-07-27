Тепловики просять спростити підключення модульних котелень до мереж

Оператори критичної інфраструктури просять НКРЕКП спростити підключення блочно-модульних котелень до газових мереж.

Про це йдеться у пресрелізі Асоціації операторів критичної інфраструктури України.

Асоціація спільно з Теплоенергетичним кластером України передали до НКРЕКП пропозиції щодо внесення змін до Кодексу газорозподільних систем, які мають спростити підключення блочно-модульних котелень та інших об'єктів розподіленої генерації до газових мереж.

Раніше уряд ухвалив постанову №1320 та дозволив будівництво та розміщення блочно-модульних котелень, газопоршневих, газотурбінних і когенераційних установок без попереднього оформлення прав на земельну ділянку.

"Однак на практиці спрощений механізм так і не запрацював. Причина – у правовій колізії, адже є чинний Кодекс газорозподільних систем, який і надалі вимагає подачі документів, що підтверджують право власності або користування землею", – говориться у повідомленні.

Через це оператори газорозподільних мереж відмовляють у приєднанні таких об'єктів або затягують процедуру їх підключення.

"Оформлення документів на землю у загальному порядку може тривати місяцями. Це нівелює екстрений характер урядових пільг та створює ризики для своєчасного введення резервних джерел теплопостачання в експлуатацію. Ми закликаємо НКРЕКП виправити цю юридичну колізію", – зазначає виконавчий секретар АОКІ Руслан Голуб.

"Обладнання, яке має забезпечувати резервне теплопостачання, фактично не може працювати тоді, коли воно найбільше потрібне", — зазначив президент ТКУ Анатолій Корж.

АОКІ та ТКУ пропонують на період воєнного стану та протягом 24 місяців після його завершення скасувати вимогу щодо подання документів на право власності або користування земельною ділянкою під час підключення об'єктів розподіленої генерації, які підпадають під дію постанови.

Натомість підтвердженням правомірності розміщення таких об'єктів пропонується визначити рішення органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій або згоду власника земельної ділянки.

Нагадаємо:

Раніше уряд затвердив механізм формування та використання національного резерву мобільної генерації — когенераційних установок та обладнання для автономного тепло- й електропостачання.

Уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей у межах Планів стійкості та визначив умови його проведення.