Нашестя медуз зупинило найбільшу АЕС Франції

У Франції через нашестя медуз призупинила роботу найбільша атомна електростанція країни — "Гравлін", розташована на узбережжі Північного моря.

Про це повідомила компанія-оператор EDF.

Чотири з шести енергоблоків станції зупинилися у неділю та понеділок після того, як велика кількість медуз потрапила до системи охолодження. Реактори №2, №3 та №4 були вимкнені між 23:00 та 00:00 у ніч з неділі на понеділок, а енергоблок №6 — о 06:20 у понеділок.

Енергоблоки №1 та №5 на момент інциденту перебували у плановому технічному обслуговуванні. Як пояснила EDF, скупчення медуз заблокувало фільтрувальні барабани помпових станцій, розташованих у неатомній частині комплексу.

Інцидент не становив загрози для персоналу, довкілля чи безпеки установки. Наразі проводиться діагностика та технічні роботи для безпечного перезапуску енергоблоків.

АЕС "Гравлін" має потужність 5460 МВт і є однією з найбільших у Європі після Запорізької АЕС, забезпечуючи значну частину електропостачання регіону.