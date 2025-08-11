Нашествие медуз остановило крупнейшую АЭС Франции

Во Франции из-за нашествия медуз приостановила работу крупнейшая атомная электростанция страны - "Гравлин", расположенная на побережье Северного моря.

Об этом сообщила компания-оператор EDF.

Четыре из шести энергоблоков станции остановились в воскресенье и понедельник после того, как большое количество медуз попало в систему охлаждения. Реакторы №2, №3 и №4 были выключены между 23:00 и 00:00 в ночь с воскресенья на понедельник, а энергоблок №6 - в 06:20 в понедельник.

Энергоблоки №1 и №5 на момент инцидента находились в плановом техническом обслуживании. Как пояснила EDF, скопление медуз заблокировало фильтровальные барабаны помповых станций, расположенных в неатомной части комплекса.

Инцидент не представлял угрозы для персонала, окружающей среды или безопасности установки. Сейчас проводится диагностика и технические работы для безопасного перезапуска энергоблоков.

АЭС "Гравлин" имеет мощность 5460 МВт и является одной из крупнейших в Европе после Запорожской АЭС, обеспечивая значительную часть электроснабжения региона.