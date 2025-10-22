Нафта відреагувала на скасування зустрічі Путіна і Трампа

Ціни на нафту в середу другий день поспіль зростали, піднявшись приблизно на 2% на тлі ризиків з постачанням, пов'язаних із санкціями, надії на укладення торговельної угоди між США і Китаєм та скасуванням зустрічі Путіна і Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Інвестори також сприйняли новину про те, що США шукають нафту для поповнення своїх стратегічних запасів.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,24 долара, або 2,0%, до 62,56 долара за барель станом на 06:45 за Гринвічем, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 1,20 долара, або 2,1%, до 58,44 долара.

У понеділок 20 жовтня нафта подешевшала до п'ятимісячного мінімуму, оскільки виробники збільшили пропозицію, а торговельні напруження загрожували знизити попит.

Однак побоювання щодо пропозиції знову спалахнули після новин про відкладення саміту між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним.

Причиною було також побоювання щодо перебоїв у постачанні, оскільки західні уряди тиснули на азійських покупців, щоб ті зменшили обсяги закупівель російської нафти.

"Незважаючи на загальний песимістичний настрій, викликаний надлишком пропозиції нафти і слабким попитом, ризик перебоїв у постачанні в таких гарячих точках, як Росія, Венесуела, Колумбія і Близький Схід, залишається і не дозволяє цінам на нафту опуститися нижче позначки 60 доларів", — сказав засновник і генеральний директор консалтингової компанії XAnalysts, що спеціалізується на енергетичному ринку Мукеш Сахдев.

Інвестори також уважно стежать за перебігом торговельних переговорів між США і Китаєм, оскільки представники обох країн мають зустрітися цього тижня в Малайзії.

У понеділок Трамп заявив, що сподівається укласти справедливу торговельну угоду з очільником Китаю Сі Цзіньпіном, з яким він має зустрітися наступного тижня в Південній Кореї.

Нагадаємо:

17 жовтня вартість нафти Urals, головної експортної марки російських нафтовиків, уперше з весни 2025 року впала нижче за $50 за барель.