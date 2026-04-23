Нафта вчергове злетіла вище 100 доларів за барель

Еталонний сорт нафти Brent піднявся у ціні вище 100 доларів за барель між 22 та 23 квітня.

Про це повідомляє TraidingEconomics.

На 9:40 четверга 23 квітня еталонний сорт нафти Brent коштує 103,37 долара за барель.

У середу 22 квітня ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 3 центи, або 0,02%, до 98,51 долара за барель, раніше під час сесії досягнувши позначки 99,38 долара за барель.

21 квітня американський президент Дональд Трамп заявив, що продовжує термін режиму припинення вогню з Іраном, який мав спливти 22 квітня.

Цей крок видався одностороннім, і одразу не було зрозуміло, чи погодиться Іран або союзник США Ізраїль продовжити перемир'я, яке розпочалося два тижні тому.

Трамп також заявив, що ВМС США продовжать блокаду іранських портів і узбережжя, що іранські лідери назвали актом війни.

Також Трамп заявив, що "немає часових рамок" для війни з Іраном, і відкинув припущення про те, що на його підхід впливають політичні міркування.

Головні індекси Волл-стріт зросли після того, як президент США Дональд Трамп продовжив перемир'я з Іраном, хоча невизначеність щодо того, чи дотримуватимуться його Тегеран і союзник США Ізраїль, зберігалася.