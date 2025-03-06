Нафта Brent відновилась в ціні після падіння до мінімуму з 2021 року

Ціни на нафту зросли в четвер після різкого падіння до багаторічного мінімуму, проте невизначеність щодо тарифів і перспективи зростання пропозиції обмежили зростання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли на 50 центів, або 0,72%, до $69,80 за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 48 центів, або 0,72%, до $66,79 за барель.

За попередні чотири сесії Brent впала на 6,5%, досягнувши в середу найнижчого рівня з грудня 2021 року, а WTI втратила 5,8% за той самий період, опустившись до мінімуму з травня 2023 року.

"Різке падіння цін на нафту нижче ключового рівня $70,00 може викликати короткочасний перепочинок у сьогоднішній сесії, оскільки технічні фактори сприяють стабілізації після перепроданості", — сказав стратег ринку платформи IG Єп Джун Ронг. "Проте імпульс до відновлення залишається нестійким, оскільки несприятливий баланс попиту та пропозиції чинить тиск на оптимізм інвесторів", — додав він.

Ціни впали після того, як США запровадили мита на канадські та мексиканські товари, зокрема на енергетичний імпорт, одночасно з тим, як основні виробники вперше з 2022 року вирішили підняти квоти на видобуток.

Спад уповільнився після того, як США оголосили про звільнення автовиробників від 25% мит, що підвищило оптимізм щодо пом’якшення наслідків торговельного конфлікту.

Крім того, джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що президент США Дональд Трамп може скасувати 10% мито на канадський енергетичний імпорт, зокрема нафту та бензин, які відповідають чинним торговельним угодам.

"Торговельні заходи Трампа загрожують скороченням глобального попиту на енергоносії та дестабілізацією потоків на нафтовому ринку. Це посилюється зростанням запасів у США", — зазначив у аналітичній записці старший стратег ANZ із сировинних ринків Даніель Хайнс.

Ринкові настрої залишаються песимістичними через подвійний удар від мит і рішення ОПЕК+ (Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників, включаючи Росію) щодо збільшення видобутку.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.