Нефть Brent восстановилась в цене после падения до минимума с 2021 года

Цены на нефть выросли в четверг после резкого падения до многолетнего минимума, однако неопределенность в отношении тарифов и перспективы роста предложения ограничили рост.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на Brent выросли на 39 центов, или 0,56%, до $69,69 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 39 центов, или 0,59%, до $66,70 за баррель.

За предыдущие четыре сессии Brent упала на 6,5%, достигнув в среду самого низкого уровня с декабря 2021 года, а WTI потеряла 5,8% за тот же период, опустившись до минимума с мая 2023 года.

"Резкое падение цен на нефть ниже ключевого уровня $70,00 может вызвать кратковременную передышку в сегодняшней сессии, поскольку технические факторы способствуют стабилизации после перепроданности", - сказал стратег рынка платформы IG Еп Джун Ронг. "Однако импульс к восстановлению остается неустойчивым, поскольку неблагоприятный баланс спроса и предложения оказывает давление на оптимизм инвесторов", - добавил он.

Цены упали после того, как США ввели пошлины на канадские и мексиканские товары, в частности на энергетический импорт, одновременно с тем, как основные производители впервые с 2022 года решили поднять квоты на добычу.

Спад замедлился после того, как США объявили об освобождении автопроизводителей от 25% пошлин, что повысило оптимизм относительно смягчения последствий торгового конфликта.

Кроме того, источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что президент США Дональд Трамп может отменить 10% пошлину на канадский энергетический импорт, в частности нефть и бензин, которые соответствуют действующим торговым соглашениям.

"Торговые меры Трампа угрожают сокращением глобального спроса на энергоносители и дестабилизацией потоков на нефтяном рынке. Это усиливается ростом запасов в США", - отметил в аналитической записке старший стратег ANZ по сырьевым рынкам Даниэль Хайнс.

Рыночные настроения остаются пессимистическими из-за двойного удара от пошлин и решения ОПЕК+ (Организации стран-экспортеров нефти и их союзников, включая Россию) по увеличению добычи.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно $1,5 трлн.