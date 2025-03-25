Нафта стабільна попри заяви Трампа

Ціни на нафту залишаються стабільними за день після оголошення Трампом наміру ввести 25% мита на усі країни, що купують нафту у Венесуели.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1 цент до 73,01 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 1 цент до 69,10 долара.

Обидва бенчмарка виросли більш ніж на 1% в понеділок після того, як Трамп пригрозив введенням 25% тарифу для країн, що імпортують нафту і газ з Венесуели.

"Ми очікуємо, що ціна WTI (нафтовий бенчмарк) залишиться близько 70 доларів до кінця року, з потенційним сезонним зростанням, коли США та інші країни увійдуть в сезон водіння", - сказав Цуйоші Уено, старший економіст дослідницького інституту NLI.

Нагадаємо:

ОПЕК+, ймовірно, дотримуватиметься свого плану щодо збільшення видобутку нафти другий місяць поспіль у травні.