Трамп погрожує 25% митами усім країнам, що купують нафту у Венесуели
Президент США Дональд Трамп заявив, що буде вводити 25% мита для будь-якої країни, яка купує нафту і газ з Венесуели, посилаючись на міграцію і членів злочинних угруповань в США.
Про це він написав у своєму пості на Truth social, передає Bloomberg.
"Будь-яка країна, яка купує нафту або газ у Венесуели, буде змушена платити Сполученим Штатам 25% мита на будь-яку торгівлю з нашою країною.
Вся документація буде підписана і зареєстрована, а тариф набуде чинності 2 квітня 2025 року, в ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ АМЕРИКИ", - написав Трамп на своїй сторінці.
Цей крок може вплинути на Китай, який є основним покупцем нафти з Венесуели
Венесуельську нафту купують і самі США.
Експорт венесуельської нафти зріс до п'ятирічного максимуму в лютому, перш ніж адміністрація Трампа змусила американську Chevron Corp. згорнути свою діяльність в країні до 3 квітня.
Нагадаємо:
В США стартують двотижневі слухання щодо можливого запровадження мита на китайські вантажні судна.