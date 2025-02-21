Нафта подорожчала на тлі прогнозів щодо попиту в США та Китаї

Ціни на нафту стабілізувалися у п’ятницю, 21 лютого, але завершують тиждень 2% зростання на тлі покращення прогнозів щодо попиту в США та Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

Обидва індекси цього тижня зросли на понад 2% - це найбільше тижневе зростання з початку січня. Brent відзначатиме другий тиждень зростання після трьох тижнів падіння. Очікується, що WTI матиме перший тиждень зростання після чотирьох тижнів падіння.

Світовий попит на нафту становив у середньому 103,4 мільйона барелів на добу до 19 лютого, збільшившись на 1,4 млн б/д, повідомили аналітики JPMorgan.

Вони очікують холодної погоди в США та зростання промислової активності в Китаї, оскільки люди повертаються з відпустки, що сприятиме зростанню попиту наступного тижня.

Запаси сирої нафти в США зросли, а запаси бензину та дистилятів скоротилися минулого тижня, оскільки сезонне обслуговування на нафтопереробних заводах призвело до зниження переробки, повідомило Управління енергетичної інформації в четвер.

"Зменшення запасів бензину та дистилятів у США, а також занепокоєння щодо обмежених поставок у Росію підтримують ціни на нафту", — сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив Bloomberg Television у четвер, що Росія може добитися деякого послаблення санкцій США на основі своєї готовності вести переговори про припинення війни в Україні.

Тим часом перебої з поставками нафти продовжували підтримувати ціни на високому рівні.

РФ заявила, що потоки нафти Каспійського трубопровідного консорціуму, основного маршруту для експорту сирої нафти з Казахстану, скоротилися на 30%-40% у вівторок після атаки українського безпілотника на насосну станцію.

Казахстан закачав рекордно великі обсяги нафти, незважаючи на пошкодження свого основного експортного маршруту через Росію, повідомили в четвер джерела в галузі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

Нагадаємо:

Ціни на нафту не значно змінилися після зростання до тижневого максимуму на попередній сесії, оскільки звіт, що свідчить про нарощування запасів нафти в США, вплинув на настрої.