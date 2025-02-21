Нефть подорожала на фоне прогнозов по спросу в США и Китае

Цены на нефть стабилизировались в пятницу, 21 февраля, но завершают неделю 2% роста на фоне улучшения прогнозов по спросу в США и Китае.

Об этом сообщает Reuters.

Оба индекса на этой неделе выросли более чем на 2% - это самый большой недельный рост с начала января. Brent будет отмечать вторую неделю роста после трех недель падения. Ожидается, что WTI будет иметь первую неделю роста после четырех недель падения.

Мировой спрос на нефть составил в среднем 103,4 миллиона баррелей в сутки до 19 февраля, увеличившись на 1,4 млн б/с, сообщили аналитики JPMorgan.

Они ожидают холодной погоды в США и роста промышленной активности в Китае, поскольку люди возвращаются из отпуска, что будет способствовать росту спроса на следующей неделе.

Запасы сырой нефти в США выросли, а запасы бензина и дистиллятов сократились на прошлой неделе, поскольку сезонное обслуживание на нефтеперерабатывающих заводах привело к снижению переработки, сообщило Управление энергетической информации в четверг.

"Уменьшение запасов бензина и дистиллятов в США, а также беспокойство относительно ограниченных поставок в Россию поддерживают цены на нефть", - сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил Bloomberg Television в четверг, что Россия может добиться некоторого ослабления санкций США на основе своей готовности вести переговоры о прекращении войны в Украине.

Тем временем перебои с поставками нефти продолжали поддерживать цены на высоком уровне.

РФ заявила, что потоки нефти Каспийского трубопроводного консорциума, основного маршрута для экспорта сырой нефти из Казахстана, сократились на 30%-40% во вторник после атаки украинского беспилотника на насосную станцию.

Казахстан закачал рекордно большие объемы нефти, несмотря на повреждение своего основного экспортного маршрута через Россию, сообщили в четверг источники в отрасли Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Напомним:

Цены на нефть не значительно изменились после роста до недельного максимума на предыдущей сессии, поскольку отчет, свидетельствующий о наращивании запасов нефти в США, повлиял на настроения.