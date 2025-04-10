Нафта дешевшає, попри паузу в митах Трампа

Ціни на нафту знизилися в четвер на тлі зростання напруги у торговельному протистоянні між США і Китаєм.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent впали на 77 центів (–1,18%) і торгувалися на рівні 64,71 дол за барель. Американська WTI знизилася на 65 центів (–1,04%) – до 61,70 дол.

Попри 90-денну тарифну паузу для більшості країн, президент США Дональд Трамп різко підвищив мито для Китаю – до 125% із раніше заявлених 104%.

"Ця невизначеність, як і раніше, може затягнути глобальне зростання, що, безумовно, викликає занепокоєння для попиту на нафту", – зазначили стратеги ING.

Аналітики IG також вказують на тиск з боку Китаю, який ввів з 84% тариф на американські товари: "З боку попиту зберігаються зустрічні вітри, а перспективи зростання Китаю знаходяться під загрозою через триваючу політику 'око за око'", – сказав Єп Джун Ронг.

Ринки реагують не лише на торгівельні ризики. У США запаси нафти зросли на 2,6 млн барелів за тиждень, що майже вдвічі перевищує прогнози. Це також тисне на ціни.

Деяку підтримку ринок отримав від новини про закриття нафтопроводу Keystone після розливу нафти у Північній Дакоті. Також у Чорному морі Каспійський трубопровідний консорціум відновив відвантаження після зняття судового обмеження.

Нагадаємо:

Ціни на нафту Brent різко знизилися нижче 60 дол на тлі торгівельної напруги між США, Китаєм і Євросоюзом.