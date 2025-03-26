Ціни на нафту біля тритижневого піка на тлі побоювань щодо постачань

Ціни на нафту зростають на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent у середу подорожчали на 0,3% – до 73,22 дол за барель. Американська WTI також зросла на 0,3%, до 69,20 дол за барель.

США посилили тиск на експорт венесуельської та іранської нафти, а запаси сировини в США впали більше, ніж очікувалося.

США запровадили 25% мита на імпорт з країн, які купують венесуельську нафту. Це вдарило по найбільшому покупцеві – Китаю. Трейдери зупинили операції, очікуючи подальших вказівок від Пекіна.

Минулого тижня Вашингтон ввів санкції проти китайських компаній, які купували іранську нафту.

Ринок також підтримали дані Американського інституту нафти: запаси в США скоротилися на 4,6 млн барелів – значно більше, ніж очікували аналітики.

Втім, деякі експерти вважають, що зростання цін на нафту буде короткостроковим, оскільки тарифи Трампа можуть загальмувати світову економіку.

Нагадаємо:

У понеділок ціни на нафту знизилися, оскільки інвестори оцінювали перспективи припинення вогню між РФ проти України, що може призвести до збільшення поставок російської нафти на світові ринки.