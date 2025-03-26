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Ціни на нафту біля тритижневого піка на тлі побоювань щодо постачань

Олексій Артемчук — 26 березня, 09:37
Ціни на нафту біля тритижневого піка на тлі побоювань щодо постачань
Getty images

Ціни на нафту зростають на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent у середу подорожчали на 0,3% – до 73,22 дол за барель. Американська WTI також зросла на 0,3%, до 69,20 дол за барель.

США посилили тиск на експорт венесуельської та іранської нафти, а запаси сировини в США впали більше, ніж очікувалося.

США запровадили 25% мита на імпорт з країн, які купують венесуельську нафту. Це вдарило по найбільшому покупцеві – Китаю. Трейдери зупинили операції, очікуючи подальших вказівок від Пекіна.

Минулого тижня Вашингтон ввів санкції проти китайських компаній, які купували іранську нафту.

Ринок також підтримали дані Американського інституту нафти: запаси в США скоротилися на 4,6 млн барелів – значно більше, ніж очікували аналітики.

Втім, деякі експерти вважають, що зростання цін на нафту буде короткостроковим, оскільки тарифи Трампа можуть загальмувати світову економіку.

Нагадаємо:

У понеділок ціни на нафту знизилися, оскільки інвестори оцінювали перспективи припинення вогню між РФ проти України, що може призвести до збільшення поставок російської нафти на світові ринки.

нафта США

США

Ціни на нафту біля тритижневого піка на тлі побоювань щодо постачань
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