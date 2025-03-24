Ціни на нафту знижуються на тлі перспективи перемир'я між РФ та Україною

У понеділок ціни на нафту знизилися, оскільки інвестори оцінювали перспективи припинення вогню між РФ проти України, що може призвести до збільшення поставок російської нафти на світові ринки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 25 центів (0,4%) — до $71,91 за барель. Американська нафта WTI втратила 20 центів (0,3%) і коштувала $68,08 за барель.

Обидва основні нафтові індекси зросли в ціні у п’ятницю, закривши другий тиждень поспіль із позитивним результатом. Це сталося після введення нових санкцій США проти Ірану та оприлюднення плану ОПЕК+ щодо видобутку, що сприяло очікуванням дефіциту пропозиції.

Американська делегація в понеділок зустрінеться з російськими чиновниками, щоб обговорити можливість припинення вогню в Чорному морі та ширше припинення бойових дій в Україні. Напередодні вона провела переговори з українськими дипломатами.

"Очікування прогресу в мирних переговорах між Росією та Україною, а також можливе послаблення санкцій США щодо російської нафти тиснуть на ціни", — зазначив аналітик Fujitomi Securities Тошітака Тадзава.

Він також додав, що інвестори утримуються від великих угод, оскільки аналізують майбутню політику ОПЕК+ щодо видобутку після квітня.

ОПЕК+ у четвер оприлюднила новий графік скорочення видобутку для семи країн-членів. Це має компенсувати перевищення ними встановлених квот і перевищить заплановане на наступний місяць збільшення видобутку.

"Переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією підвищують ймовірність збільшення російського експорту в разі врегулювання конфлікту. Водночас намір ОПЕК+ наростити видобуток уже в квітні означає додаткове збільшення пропозиції, яке може бути складно повністю поглинути через фактори попиту", — вважає аналітик IG Йєп Джун Ронг.

ОПЕК+ скорочує видобуток на 5,85 млн барелів на день (близько 5,7% світової пропозиції), реалізуючи узгоджену політику з 2022 року для підтримки ринку.

3 березня організація підтвердила, що з квітня вісім її членів щомісяця збільшуватимуть видобуток на 138 000 барелів на день, посилаючись на покращення ринкових умов.