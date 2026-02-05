Українська правда
На захист критичних об’єктів у прифронтових областях виділили 6 мільярдів – Шмигаль

Альона Кириченко — 5 лютого, 20:50
ТГ Дениса Шмигаля

На експериментальний проєкт із будівництва захисних споруд для об'єктів критичної інфраструктури у прифронтових областях виділено 6 млрд грн.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, наразі будуються захисні споруди для 93 критичних елементів на 84 енергетичних об'єктах.

Крім цього, як зазначив міністр, уряд виділив більше 2,5 млрд грн на закупівлю генераторів великої потужності. Насамперед обладнання для прифронтових громад.

Нагадаємо:

ЮНІСЕФ передав Україні ще 42 генератори. Загальна кількість допомоги, яка прибула, – 106 генераторів, потужністю 15,1 МВт.

Це обладнання передали у прифронтові регіони та міста, щоб підтримати роботу тепломереж, водоканалів, лікарень і соціальної інфраструктури.

енергетика

