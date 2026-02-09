В Бурштині частково відновили постачання тепла та води після атаки на ТЕС

На Прикарпатті у Бурштині теплопостачання, а також подачу холодної та гарячої води частково відновлено, однак поки що не в повному обсязі.

Про це повідомив міський голова міста Василь Андрієшин.

"Водночас є важливий нюанс, який обов'язково варто врахувати мешканцям багатоквартирних будинків. У системі теплопостачання наявне заповітрювання, тому необхідно здійснювати розповітрювання внутрішньобудинкових мереж", – наголосив він.

Управляючі компанії проводять ці роботи, однак через нестачу працівників мешканців просять, за наявності технічної можливості, долучатися до цього процесу самостійно. Це важливо для налагодження стабільного гідравлічного режиму та повноцінного теплопостачання, підкреслив Андрієшин.

Він додав, що упродовж цих днів тепло у лікарні подавалося від твердопаливної котельні, тому температурний режим у закладі перебуває в межах норми.

Водночас освітні заклади сьогодні працюють у дистанційному форматі. У закладах дошкільної освіти на сьогодні організовано чергові групи, які додатково обігріваються електроприладами.

Нагадаємо:

7 лютого внаслідок масованого російського обстрілу Бурштинська теплоелектростанція на Прикарпатті зупинилася, у самому місті Бурштин зникло водо- і теплопостачання.