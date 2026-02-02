Україна отримала нову партію генераторів від ЮНІСЕФ

ЮНІСЕФ передав Україні ще 42 генератори. Загальна кількість допомоги, яка прибула, – 106 генераторів, потужністю 15,1 МВт.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба.

"Це обладнання вже вирушає у прифронтові регіони та міста, щоб підтримати роботу тепломереж, водоканалів, лікарень і соціальної інфраструктури. Генератори різної потужності – від мобільних до промислових – можуть працювати як основне або резервне джерело живлення для критичних об'єктів", – зазначив він.

За його словами, це частина ширшої програми зимової підтримки: загалом ЮНІСЕФ планує передати Україні 255 генераторів сумарною потужністю близько 40.6 МВт та вартістю майже 6.2 млн дол США.

Крім цього, як поінформував Кулеба, для підтримки Києва з Кривого Рогу вже доставлено 2 когенераційні установки потужністю 1.5 МВт та 2.3 МВт – для підприємств критичної інфраструктури.

Нагадаємо:

Наприкінці січня Польща передала в Україну 379 генераторів різної потужності.

26 генераторів різної потужності Чернігів отримав завдяки донатам народу Словаччини.