Врізалися в нафтопровід "Укрнафти" і викрадали нафту: викрито злочинну групу "Тернова"

В Роменському районі Сумської області ліквідували діяльність організованої злочинної групи "Тернова". Зловмисники незаконно врізалися в нафтопровід "Укрнафти" і систематично викрадали нафту.

Про це повідомила пресслужба Групи "Нафтогаз".

Йдеться, що членів групи затримали безпосередньо під час спроби чергової крадіжки — коли вони відбирали нафту з трубопроводу та закачували її в ємність, встановлену на автомобілі КАМАЗ.

За даними слідства, через несанкціоноване втручання в нафтотранспортну систему зловмисники щотижня викрадали в середньому до 10 куб. м нафти.

Викрадену сировину перевозили на промислову базу в місті Ромни, де її накопичували, зберігали та продавали приватним підприємцям Чернігівської області.

У межах оперативних заходів правоохоронці задокументували 16 фактів незаконного відбору вуглеводнів.

Наразі тривають слідчі дії. Остаточна сума збитків уточнюється, інформує "Нафтогаз".

"Крадіжки з трубопроводів — це не лише про прямі багатомільйонні збитки. Це реальні ризики масштабних аварій. Саме тому ми системно взаємодіємо з правоохоронцями, щоб такі схеми оперативно виявляти й зупиняти", – зазначив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Він також додав, що разом з урядом і Верховною Радою працюють над посиленням кримінальної відповідальності за крадіжки нафти та газу.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки скерувало до суду обвинувальний акт щодо підрядника, який завдав понад 16 мільйонів гривень збитків ПАТ "Укрнафта" та не сплатив 10 мільйонів гривень податку.