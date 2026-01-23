Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Врізалися в нафтопровід "Укрнафти" і викрадали нафту: викрито злочинну групу "Тернова"

Альона Кириченко — 23 січня, 15:55
Врізалися в нафтопровід Укрнафти і викрадали нафту: викрито злочинну групу Тернова
Сайт Нафтогазу

В Роменському районі Сумської області ліквідували діяльність організованої злочинної групи "Тернова". Зловмисники незаконно врізалися в нафтопровід "Укрнафти" і систематично викрадали нафту.

Про це повідомила пресслужба Групи "Нафтогаз".

Йдеться, що членів групи затримали безпосередньо під час спроби чергової крадіжки — коли вони відбирали нафту з трубопроводу та закачували її в ємність, встановлену на автомобілі КАМАЗ.

За даними слідства, через несанкціоноване втручання в нафтотранспортну систему зловмисники щотижня викрадали в середньому до 10 куб. м нафти.

Викрадену сировину перевозили на промислову базу в місті Ромни, де її накопичували, зберігали та продавали приватним підприємцям Чернігівської області.

У межах оперативних заходів правоохоронці задокументували 16 фактів незаконного відбору вуглеводнів.

Наразі тривають слідчі дії. Остаточна сума збитків уточнюється, інформує "Нафтогаз".

"Крадіжки з трубопроводів — це не лише про прямі багатомільйонні збитки. Це реальні ризики масштабних аварій. Саме тому ми системно взаємодіємо з правоохоронцями, щоб такі схеми оперативно виявляти й зупиняти", – зазначив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Він також додав, що разом з урядом і Верховною Радою працюють над посиленням кримінальної відповідальності за крадіжки нафти та газу.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки скерувало до суду обвинувальний акт щодо підрядника, який завдав понад 16 мільйонів гривень збитків ПАТ "Укрнафта" та не сплатив 10 мільйонів гривень податку.

нафта Нафтогаз Укрнафта

Укрнафта

Врізалися в нафтопровід "Укрнафти" і викрадали нафту: викрито злочинну групу "Тернова"
Афера з пальним "Укрнафти" на 16 мільйонів гривень: справу скерували до суду
"Укрнафта" завершила ребрендинг автозаправних комплексів Shell

Останні новини