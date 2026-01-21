Афера з пальним "Укрнафти" на 16 мільйонів гривень: справу скерували до суду

Бюро економічної безпеки скерувало до суду обвинувальний акт щодо підрядника, який завдав понад 16 мільйонів гривень збитків ПАТ "Укрнафта" та не сплатив 10 мільйонів гривень податку.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Детективи головного підрозділу детективів БЕБ скерували до суду обвинувальний акт щодо директора приватної компанії-підрядника, який під час операцій із перевезення та зберігання нафтопродуктів заволодів коштами, говориться у повідомленні.

"Унаслідок його дій ПАТ "Укрнафта" зазнало понад 16 млн грн збитків. Також було завдано шкоди державному бюджету через ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 10 млн грн", – зазначає БЕБ.

Слідством встановлено, що у 2023 році, в умовах повномасштабної збройної агресії рф проти України, керівництво ПАТ "Укрнафта" з метою захисту стратегічних активів ухвалило рішення про переміщення власних нафтопродуктів із постійних місць зберігання до більш безпечних локацій.

Для цього компанія уклала договір із приватним підрядником на транспортно-експедиційне обслуговування вагонів із тимчасовим використанням залізничних під'їзних колій.

"Втім, як з'ясували детективи, директор компанії-підрядника скористався ситуацією та подавав замовнику акти виконаних робіт із недостовірними відомостями, зазначаючи приймання і перебування вагонів на під'їзних коліях, хоча фактично вони на залізничну станцію не заїжджали", – розповідає БЕБ.

Унаслідок оформлення таких фіктивних послуг ПАТ "Укрнафта" зазнало понад 16 млн грн збитків, що підтверджено висновками експертів.

Крім того, встановлено, що підозрюваний уклав низку договорів про транспортно-експедиційні послуги з підприємствами, які мають ознаки фіктивності. Операції за цими договорами фактично не здійснювалися, що дало змогу ухилитися від сплати податку на додану вартість на суму 10 млн грн.

Директору інкримінують привласнення майна, ухилення від сплати податків та службове підроблення. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офіс генерального прокурора.

