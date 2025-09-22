"Нафтогаз" залучив від "Укрексімбанку" понад 2,4 мільярди

Група Нафтогаз залучила 2,445 млрд грн додаткового фінансування у межах стратегічного партнерства з державним АТ "Укрексімбанк".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Йдеться, що кошти будуть спрямовані на фінансування виробничих потреб АТ "Укргазвидобування".

"Це – ще одна практична допомога в підготовці до осінньо-зимового періоду. Дякую Кабінету Міністрів України, Укрексімбанк за підтримку та довіру", — зазначив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Нагадаємо:

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 14 вересня вперше з початку року перевищили минулорічні значення, досягнувши 12,055 млрд куб м.